Meslek batte il record italiano sui 1.500 a Birmingham. Il primato resisteva dal ’97

Bella e per certi versi inaspettata impresa del mezzofondista vicentino Ossama Meslek nel corso del Grand Prix di Birmingham, in Inghilterra, appuntamenti tra i più importanti di inizio stagione per l’atletica leggera. Oltre a ottenere un piazzamento di prestigio sui 1.500 metri piani indoor, l’atleta azzurro ha abbassato di due decimi il primato italiano datato oramai 25 anni fa.

Con il crono di 3’37”29 Meslek sabato è riuscito a limare centesimi preziosi sul miglior tempo assoluto che nel 1997 fu fissato dal siciliano Giuseppe D’Urso, negli anni ’90 uno degli atleti di punta del mezzofondo italiano. Per lui 6° posto finale nella corsa inglese, caratterizzata da tempi molto veloci, dopo la chiamata “last minute”.

Specialista dei 1.500 metri, corre anche gli 800 e i 3.000 metri, dove ha di recente fermato il cronometro al terzo tempo al coperto di sempre durante un meeting a Metz, in Francia. “È stata una sorpresa, fino a venerdì sera non ero neanche nelle entry-list – racconta il 25enne alla stampa locale direttamente dall’Inghilterra – poi intorno alle 10 mi hanno comunicato che ero stato preso nella gara. Abito a poco più di un’ora da Birmingham, e quindi ce l’ho fatta ad arrivare, anche se venivo da una settimana completa di allenamenti ed ero molto stanco. La mia crescita? Me la spiego con il fatto di aver cambiato allenatore, ora sono con Matt Yates, oro agli Europei indoor di Genova nel 1992. Finalmente ho risolto i problemi con i tendini e trovato stabilità”.