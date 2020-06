Micio cerca casa dopo aver trovato… l’auto. Salvato dai pompieri, era intrappolato nel motore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era infilato in una “giungla” di cavi elettrici, radiatori, tubi e valvole ed era rimasto intrappolato nel vano motore di un’automobile, miagolando per la disperazione. Ad estrarre un cucciolo di gatto ancora in carne, pelo ed ossa sono stati i pompieri, ancora una volta impegnati in un intervento di salvataggio di animali, stavolta a Vicenza. Due giorni fa, invece, avevano assistito un baby falchetto riportandolo nel nido da dove era precipitato, a Dueville.

A rimanere incastrato in questa nuova richiesta d’intervento era stato un piccolo quanto adorabile micio. L’esemplare probabilmente selvatico e di poche settimane di vita si era davvero infilato nei guai, rischiando grosso tra circuiti elettrici e fonti di calore.

Grazie alla paziente opera di tre vigili del fuoco berici il gattino striato è uscito incolume da quella che forse voleva eleggere a sua nuova casa. Di certo impaurito per la disavventura, come dimostrano le “urla” che si sentono nel video, ma in ottima forma, tanto da essere subito pronto per chi volesse eventualmente prenderlo in adozione.

A chiedere aiuto al personale del 115, ieri pomeriggio, era stata una donna vicentina, che ha udito i lamenti quasi impercettibili provenire dalla sua automobile mentre rincasava alla guida dopo il turno di lavoro. A bordo della sua Ford Ka, però, si trovava sola, e in un primo momento non riusciva a capire da dove provenissero quei suoni particolari. Dopo una prima ispezione accurata all’interno, ecco sorgere il dubbio che il rumore potesse provenire dal vano motore: dopo aver alzato il cofano ecco che la proprietaria del veicolo riesce a scorgere un gattino nascosto. E, ovviamente, in pericolo.

I pompieri della sede provinciale di Vicenza sono accorsi sul posto, raggiungendo via Battaglione Val Leogra dove hanno dovuto sudare un po’ per estrarre con cautela il piccolo micio, incosciente esploratore. Il cucciolo, dopo una dose extra di affettuose carezze da parte dei suoi tre salvatori, è stato affidato a una volontaria dell’Enpa di Vicenza. E dopo aver trovato un’auto, ora cerca casa.