Si infila in uno scarico pluviale: i pompieri salvano gattino intrappolato in un pozzetto

Quel miagolio insistente e impaurito non poteva finire inascoltato e così grazie alla sensibilità e all’interessamento di una famiglia, un gattino è stato sottratto ad un destino purtroppo già segnato.

E’ successo nella mattinata di oggi quando alcuni residenti di Via Pavarazzi a Noventa Vicentina, hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco per soccorrere un gattino finito all’interno di uno scarico pluviale non meglio precisato. I pompieri, dopo aver ascoltato e individuato il miagolio del micio provenire da sotto terra, hanno scovato uno scarico vicino l’attigua autostrada dove la piccola bestiola si era infilata. Un vigile del fuoco si è quindi calato all’interno del pozzetto in parte invaso dall’acqua, riuscendo comunque a visualizzare il felino: sulle prime un po’ diffidente anche per lo spavento, è stato infine recuperato con alcuni stratagemmi, complice la grande pazienza degli uomini in divisa. Il micetto, tornato alla luce, è stato affidato ad un’infermiera veterinaria di un vicino centro medico per animali, ma è apparso da subito in buone condizioni.