Acquista tre Rolex di lusso con lo “sconto illecito”. Per le Fiamme Gialle c’è evasione

Gli orologi di lusso di marca Rolex non potevano essere inseriti tra i costi deducibili di un’azienda con sede a Monteviale, la “Sky-Impex srl”, e pertanto si sarebbe configurato un possibile illecito in materia tributaria. Ne sono convinti i finanzieri di Vicenza che, in seguito a un controllo sulle carte contabili della ditta individuale intestata a un 62enne originario dell’Ungheria ma residente a Vicenza, hanno accertato quella che viene configurata come una condotta illecita.

Sul “vassoio”, i tre preziosi accessori per un valore di mercato di 56.600 euro. Acquistati regolarmente dall’azienda all’estero tra il 2018 e il 2020 – il triennio di attività su cui si sono concentrati i controlli delle Fiamme Gialle beriche. Ma in pratica senza corrispondere l’Iva.

Un “fastidio” più che un vero e proprio guaio di natura fiscale per il titolare della ditta, I.O. le sue iniziali, indagato formalmente dopo una segnalazione da parte del nucleo anti-frode attivo per il continente europeo. Al 62enne magiaro viene contestato che la tipologia di prodotti giunti nella sua disponibilità nulla avesse a che fare con la ragione sociale della sua azienda di intermediazione, con l’intenzione presunta di commercializzare i costosi orologi in via privata, racimolando un illecito ricavo.

Il piccolo imprenditore di Monteviale, con sede di lavoro in via Biron, avrà modo di spiegare agli inquirenti le sue reali intenzioni e difendersi dalle accuse mosse per conto dell’Agenzia delle Entrate. Se i tre oggetti da oltre 55 mila euro di valore costituissero un capitolo di spese da mettere al passivo di bilancio, oppure un “affare” da sottobosco per ricavare illeciti guadagni, toccherà a un giudice stabilirlo.

A “ballare” sarebbero oltre 10 mila euro di tassazione non corrisposta all’erario. Negli ultimi tempi la compravendita dei modelli più ricercati fabbricati dal famoso marchio svizzero sta calamitando l’interesse anche della Guardia di Finanza: questi orologi di alta gamma sono considerati infatti dei veri e propri investimenti. Attirando, viste le migliaia di euro che “girano”, anche l’interesse di faccendieri che operano al di fuori dei confini leciti.