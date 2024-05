Stop al redditometro. La premier Meloni sospende lo strumento contro l’evasione

. Lo ha deciso la premier Giorgiadopo aver incontrato il viceministro Leo. “Ci siamo confrontati sui contenuti” del decreto ministeriale e “siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere” il provvedimento “in attesa di ulteriori approfondimenti” ha detto Meloni in un video diffuso sui social, precisando chee il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht, senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni”.

Già nel corso della giornata la premier era intervenuta sul tema che – ricordiamo – ha provocato tensioni all'interno della maggioranza. “Mai nessun “Grande fratello fiscale” sarà introdotto da questo Governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune”, aveva scritto Meloni sui social, sottolineando che “l'attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell'Economia Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini”.

Sulla questione si è espressa anche la Lega che con un ordine del giorno al dl Superbonus “impegna il governo a chiarire la portata del decreto ministeriale, confermando il superamento dell'istituto del redditometro”. Nell'emendamento si parla della “preoccupante risonanza mediatica intorno ad una vecchia visione del rapporto tra contribuente e amministrazione” seguita alla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta ufficiale lo scorso 20 maggio. La Lega, si precisa, “ha sempre ritenuto che strumenti induttivi”, come il redditometro, “non offrano benefici tangibili e concreti all'evasione”.