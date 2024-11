La “buona navigazione” a “Pino” Fabrello, il Comandante marinaio tanto amato a Vivaro

“Ci basterà ascoltare il mare da una conchiglia per sentirti ancora e ancora“. E con questa immagine evocativa di richiamo del mondo marittimo che la famiglia di Giuseppe Fabrello ha annunciato alle comunità di Dueville – la frazione di Vivaro, in particolare – e Cavazzale il suo arrivo nel porto eterno e quiete. Per tutti “Il Comandante“, come si legge nell’epigrafe pubblica affissa all’indomani della morte, il marinaio in pensione era conosciuto dagli amici del paese anche con il nomignolo “Pino“. Così come lo si chiamava in termini affettuosi e in compagnia, al di fuori degli ambiti ufficiali e dei ruoli che ha rivestito in vita.

Il marinaio vicentino, già Capitano di Fregata, si è spento all’età di 83 anni nei giorni scorsi e, domani, sarà proprio la chiesa parrocchiale di Vivaro ad ospitare le esequie. Da più parti d’Italia stanno giungendo in questi giorni messaggi in diverse forme, di partecipazione al dolore provato dei discendenti che hanno accudito Fabrello, padre di Manuela e nonno di tre nipoti, pronti ad accompagnarlo oramai tra poche ore verso l’ultima traversata, insieme ai fratelli. “Buona navigazione“, scrive chi lo conosceva da vicino.

Tra gli incarichi che per molti anni il comandante di Vivaro ha accettato e portato a termine con orgoglio spicca quello di prestigio di consigliere nazionale dell’Associazione dei Marinai d’Italia per il Veneto Occidentale e il Trentino Alto Adige, oltre che presidente del gruppo locale “Maremoto”. Nato nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, aveva compiuto 83 anni lo scorso 5 febbraio. Viveva a Cavazzale, nel Comune di Monticello Conte Otto, ma era sempre rimasto legatissimo alla comunità duevillese delle sue origini.

Ad omaggiarlo con un messaggio pubblico l’amministrazione comunale del paese che lo ha accolto come residenza, all’indomani della notizia della morte avvenuta tra venerdì e sabato all’ospedale San Bortolo. Allo stesso modo un altro ricordo sentito di “Pino” Fabrello viene espresso da parte del Comune di Dueville. Il rito religioso di commiato si terrà domani alle 15 di venerdì 22 novembre, questa sera alle 19 la recita della preghiera. “Che il suo ricordo sia un faro nelle notti più scure, e che il vento in poppa lo accompagni verso profondi mari calmi. Lode e onore a lui” scrive infine l’Associazione Marinai d’Italia, per ricordarlo.