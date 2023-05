Cavazzale piange l’imprenditore orafo stroncato da un male incurabile a soli 51 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è spento nei giorni scorsi all’ospedale San Bortolo di Vicenza e sarà salutato proprio oggi dalla comunità di Cavazzale Andrea Zoppelletto, titolare di un’attività di commercio orafa e gioielleria e conosciuto a Monticello Conte Otto e limitrofi. Andrea aveva 51 anni e ormai da parecchi mesi si era trovato ad affrontare una malattia grave le cui cure prestate dai medici vicentini, dopo la diagnosi, non sono bastate per vincerla.

Terzo di tre fratelli maschi, lascia nel dolore quanti lo hanno apprezzato prima di tutto come uomo disponibile e laborioso, amante della montagna e dello sport in più declinazioni. Era titolare della ditta individuale OrVegas con sede in via Carducci a Monticello.

Tante le testimonianze di affetto nei giorni successivi sua alla morte, avvenuta sabato 13 maggio a Vicenza, con il fratello maggiore Alessandro Zoppelletto – ex sindaco proprio a Monticello Conte Otto per due mandati e oggi assessore in giunta – a ricordarlo nel lutto con Adriano e i rispettivi congiunti, e ringraziarlo pubblicamente per il tempo dedicato ai cinque nipoti da zio premuroso, oltre che ai genitori, assistendoli quando erano in vita.

Ad associarsi al lutto l’amministrazione comunale in carica, condotta dal sindaco Damiano Ceron, che ha espresso la propria vicinanza a nome di tutta la comunità locale. Oggi nel pomeriggio, martedì 16 maggio alle 15, si celebrerà la liturgia solenne con le esequie nella chiesa parrocchiale di san Matteo Apostolo a Cavazzale. La foto riportata nell’epigrafe pubblica affissa ieri lascerà di Andrea un ricordo sorridente