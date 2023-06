Nausea e vomito in campeggio: 20 ragazzini vicentini costretti a ricorrere alle cure dei medici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo cena e nel corso della notte, uno di seguito all’altro, si sono sentiti male, aggrediti da nausea e conati di vomito irrefrenabili: notte da incubo per una ventina di ragazzini vicentini in campeggio in Val Rendena, in provincia di Trento. Si sospetta un’intossicazione alimentare. I bambini, della provincia di Vicenza, tutti tra i 10 e i 12 anni e appartenenti a un gruppo di vacanza estiva, dopo la cena hanno accusato forti mal di pancia e hanno iniziato a vomitare.

I referenti del campo estivo, dato che erano in tanti ad avvertire i sintomi, hanno dato l’allarme e sul posto si è portato il personale medico. Fortunatamente nessuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, né di anticipare il rientro a casa.

Dalle informazioni raccolte la comitiva, composta da circa una cinquantina di ragazzini di quinta elementare e di prima media, campeggia a in tenda ma aveva a disposizione una sorta di cucina fissa in località San Antonio di Mavignola.

L’azienda sanitaria provinciale ha ora iniziato le verifiche per stabilire cosa possa aver provocato la presunta intossicazione.