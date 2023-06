Formula 1, GP d’Austria: pole di Verstappen. Subito dietro le Ferrari: 2° Leclerc, 3° Sainz

, firmando in 1:04.391 la quarta pole consecutiva. Il due volte campione del mondo avrà l'occasione di partire davanti a tutti nella gara di domenica, in attesa di capire come andrà domani la giornata della gara Sprint.

Ottima prestazione per la Ferrari al Red Bull Ring di Zeltweg: Charles Leclerc scatterà dalla prima fila, con un gap di appena 48 millesimi rispetto al pilota olandese. Subito dietro anche Carlos Sainz. Ottimo quarto posto per Lando Norris su McLaren. Disastroso ancora una volta l'altro Sergio Perez. Il compagno di squadra di Verstappen viene eliminato in Q2 per la quarta volta di fila: fatale al messicano la cancellazione di due tempi per superamento dei limiti della pista. Fuori in Q2 anche la Mercedes di George Russell (solo 11°) in delle qualifiche a lungo “tormentate” dalle continue cancellazioni di tempi messi a segno infrangendo i famigerati track limits. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. Solo sesto e settimo tempo per le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Ottavo Nico Hulkenberg con la Haas. Alle sue spalle Pierre Gasly con l'Alpine e a Alex Albon con la Williams.

Max Verstappen si gode l'ennesimo miglior tempo in qualifica tenendo però i piedi per terra: “Sono contento della pole, ma il weekend è ancora lungo” ha affermato il due volte iridato della Red Bull. Non nasconde la propria soddisfazione Charles Leclerc per una Ferrari che sembra stia tornando a insidiare la Red Bull: “È una bella sensazione avere di nuovo qualifiche pulite e tornare in prima fila, nelle ultime due gare siamo decisamente migliorati” ha detto il monegasco dopo il secondo posto in qualifica in Austria, elogiando il lavoro “impressionante” di “tutti i ragazzi in fabbrica a Maranello”. Contento anche Carlos Sainz, autore del terzo tempo: “L'obiettivo – commenta lo spagnolo della Rossa – è salire entrambi sul podio”.