Nel pomeriggio Lecce-Vicenza: in Puglia per il colpaccio

Dopo un periodo altalenante in casa Lanerossi Vicenza, è tempo di ritornare in campo. Oggi pomeriggio infatti, alle ore 15, il Lane è atteso dal Lecce, ottava forza del campionato di Serie B.

Le ultime settimane del Vicenza sono state caratterizzate da alti e bassi: due vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate. Non sono dei cattivi risultati, considerate le numerose assenze, ma manca ancora qualcosa per prendere continuità. Dopo vari tentativi, tra nuovi moduli e allenamenti specifici, oggi arriva l’occasione per dare un chiaro segnale anche alle big del campionato.

Come detto, il Lecce occupa l’ottava posizione in classifica, con 21 punti in 14 partite. Sono un’ottima squadra, ma nelle ultime uscite non hanno conquistato nemmeno una vittoria: l’ultimo successo risale ad un mese fa esatto. Il match di oggi quindi diventerà, anche per i salentini, un’occasione di riscatto. Ci sarà da divertirsi.

Nella consueta conferenza stampa, mister Di Carlo ha chiesto “determinazione e ardore” ai suoi giocatori: due fattori chiave per vincere sfide così delicate. Nonostante il brutto periodo, sarebbe bello ricevere il regalo da parte dei biancorossi. Il match post-natalizio può prendere il via; vinca il migliore.