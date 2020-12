Auto finisce rovesciata sotto il ponticello di un canale. Salvata la conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una donna a bordo della sua vettura ha rischiato seriamente la vita alle 13.15 di oggi, dopo aver perso il controllo del mezzo, finito rovesciato in un canale che costeggia la Sp 51 in territorio di Friola di Pozzoleone. A soccorrerla alcuni passanti che l’hanno aiutata a uscire dall’abitacolo, mentre l’acqua – alta circa mezzo metro nel corso d’acqua di campagna – cominciava a filtrare all’interno dell’abitacolo.

Le stesse persone di passaggio in quel momento sulla provinciale hanno avvertito il 118 segnalando l’emergenza. Sul posto in via Chiesa in pochi minuti sono giunti un’ambulanza del Suem e i vigili del fuoco, entrambe dalle sedi di Bassano del Grappa, che si sono adoperati per il recupero dell’automobile danneggiata.

La donna ferita, di cui non sono note l’età e la provenienza, è rimasta ferita in maniera seria ma le sue condizioni di salute effettive saranno valutate nelle prossime ore dopo il ricovero d’urgenza. Non è escluso che possa aver accusato un malore, come causa dell’uscita di strada che sarebbe stata autonoma, in alternativa a una distrazione alla guida. Quello che è certo è che senza il tempestivo soccorso da parte di chi passava per caso da quelle parti probabilmente avrebbe rischiato di rimanere incastrata e di non sopravvivere all’incidente.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno accertato che non ci fossero altri passeggeri nell’auto, scandagliando il canale per alcune decine di metri prima di procedere al recupero del mezzo, grazie all’arrivo di un’autogru speciale giunta dal comando di Padova, che hanno lavorato a Friola per circa due ore per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per riaprire la circolazione. Delle cause del sinistro stradale e dei rilievi se ne è occupata la polizia stradale di Vicenza.