Nudo e scalzo in piazza, si riveste alla vista delle Volanti. Espulso 43enne con precedenti

Ad avvertire la centrale operativa della Questura di Vicenza, ieri pomeriggio, era stato un cittadino preoccupato che lo sconosciuto che girava nudo per piazzale Bologna potesse dare qualche atto inconsulto. A prendere in consegna il soggetto, che era anche scalzo e vagabondava particolarmente agitato tra i parcheggi, è stato un equipaggio delle Volanti della polizia di Stato, intervenuto a ridosso di Campo Marzo.

E’ finito così rivestito e in seguito in manette un cittadino tunisino di 43 anni – E. S. R. le sue iniziali – già noto alle forze dell’ordine della città, portato negli uffici di via Mazzini e per il quale, in seguito all’analisi dettagliata delle sue azioni fuori delle regole, è stato avviato l’iter per l’espulsione coatta dall’Italia dopo la procedura di identificazione.

Era privo di documenti e non aveva reso agli agenti le generalità personali. Nel passato recente lo stesso nordafricano era stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, da mettere in pratica in maniera autonoma entro i sette giorni dalla notifica. Eravamo qui allo scorso novembre 2022. Un ordine non rispettato che, insieme a plurimi fatti di microcriminalità a lui imputati, hanno indotto il questore berico Paolo Sartori a firmare l’ordine di espulsione.

Il 43enne, non in regola sul territorio nazionale e senza fissa dimora al termine della fase di approfondimento è risultato corrispondere a pluripregiudicato per reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, l’immigrazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e reati contro il patrimonio collegati allo spaccio di stupefacenti. Una sfila di reati pendenti che, finora, non gli erano valsi il “biglietto” di uscita non solo da Vicenza, luogo dove avrebbe commesso i reati a lui imputati.