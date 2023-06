Due conducenti ubriachi alla guida fermati in un paio d’ore: uno provoca un incidente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stessa serata di sabato, stessa gradazione alcolica nel sangue ben oltre la soglia di legge. Tanto che, uno dei due guidatori a cui poi è stata sottratta la patente di guida, era uscito di strada viste le sue condizioni psicofisiche alterate al volante. Il doppio controllo con l’ausilio del dispositivo di rilevazione dell’alcol noto come etilometro è avvenuto lo scorso week end a Magrè e Santorso, con impegnati nel servizio di controllo i Carabinieri della compagnia scledense, Nucleo Radiomobile.

Due volte e mezzo oltre il limite di legge di 0,50 g/l per entrambi i vicentini individuati, i quali incautamente si erano messi alla guida delle rispettive vettura con 1,26 e 1,21 g/l, incappando nelle infrazioni punite dal codice della strada con denuncia per guida in stato di ebbrezza, sanzioni pecuniarie e sospensione della patente.

Primo “step” a Magrè, frazione di Schio, dopo la segnalazione di un incidente autonomo. Il conducente della vettura rimasta in panne dopo l’urto fuori strada era un 37enne residente proprio a Schio. A seguito delle evidenze mostrate dall’atteggiamento dell’uomo, il test ha indicato lo “sforamento” (abbondante) della soglia consentita.

Sorte analoga è toccata a un 41enne ancora una volta cittadino di Schio che, controllato nel comune di Santorso da parte di una pattuglia dei Carabinieri, è risultato fuori norma. Per lo meno, in questo caso, il conducente è stato fermato dai militari in servizio sulle strade del territorio Altovicentino prima che – come nel caso precedente – potesse nuocere a se stesso o agli altri.

Dal comando di Compagnia dell’Arma si è reso noto in seguito all’aggiornamento dei casi di guida in stato di ebbrezza del ponte del 2 Giugno che in sono stati trattati altri 6 conducenti che, sottoposti a controlli con alcoltest, sono risultati positivi: per 4 di questi è conseguita la denuncia in stato di libertà all’autorità Giudiziaria, per altri due invece la contestazione amministrativa poiché il tasso accertato non superava 0,8 g/l.