Omicidio di Lidja, il datore di lavoro: “Tragedia annunciata” (VIDEO)

Il duplice omicidio avvenuto ieri, 8 giugno, a Vicenza lascia ancora tanti dubbi e molte domande a cui non è ancora stata data risposta. Quello che è certo è che Zlatan, ex marito di Lidja e attuale compagno di Gabriela, l’altra donna assassinata, ha agito in preda alla disperazione, anche se emergono molti dettagli che etichettano l’uomo come “pericoloso”.

All’indomani della tragedia ci sono due famiglie in lacrime e quattro figli disperati al centro di una situazione familiare drammatica. A commentare l’episodio è Benedetto Mondello, datore di lavoro dell’ex moglie dell’omicida, intervistato subito dopo la tragedia. Secondo Mondello la situazione era grave già da tempo e ai nostri microfoni ha dichiarato: “Lidia era pure stata denunciata dal suo ex marito, diceva che per andare al lavoro abbandonava i figli. In quel momento Lidia si trovava lì per lavoro, mi stupisco che nessuno si sia accorto della gravità della situazione, sono in Tribunale da anni. Lavora con noi da 8 anni e per un po di tempo è stata in malattia a causa di percosse subite”.