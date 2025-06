Pomeriggio d’inferno in A4: code fino a 30 chilometri fra Vicenza e Verona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata infernale, non solo per le temperature, in autostrada A4 fra Vicenza e Verona a causa di cantieri e di un incidente: sono infatti arrivati a 30 i chilometri di coda complessivi, con centinaia di automobilisti fermi sulla striscia d’asfalto nella calura di questo primo pomeriggio di fine giugno.

I disagi sono iniziati intorno alle 12 di oggi, mercoledì 25 giugno. In particolare, in direzione di Milano sono arrivati a quasi 19 i chilomentri di coda fra Vicenza Este e Montebello Vicentino (questo primo lungo incolonnamento è in via di risoluzione). Sempre in direzione di Milano si segnala poi un’altra coda di 9 chilometri tra Verona Est e l’allacciamento con l’A22 Modena-Brennero. Un incidente è stato riulevato al confine fra le province di Vicenza e Verona.

Già stamattina intorno alle 7 un incidente fra i caselli di Sommacampagna e Desenzano, nel veronese, aveva provocato dieci chilometri di colonna sempre in direzione di Milano (coinvolti due camion, con feriti lievi): la situazione era tornata alla normalità dopo poco più di due ore). Da segnalare, infine, che dalle ore 21 alle ore 6 nelle notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Montebello, in direzione Milano, per lavori urgenti.

