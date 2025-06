In Veneto 507mila stranieri: sono il 10% della popolazione e il 12% della forza lavoro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al 1° gennaio 2024, i cittadini stranieri residenti in Veneto erano circa 501mila, quest’anno saranno più di 507mila (secondo le prime stime per il 2025): si tratta di circa il 10% della popolazione residente, dato che in Veneto vivono quasi 5 milioni di abitanti. La maggior parte dei cittadini stranieri sono extra Ue, con una crescita rilevante di quelli di nazionalità asiatica.

Questi i dati emersi durante una serie di seminari su immigrazione e mercato del lavoro legale, organizzati da Veneto Lavoro, uno dei quali si è tenuto oggi a Treviso.

In Veneto 260 mila occupati stranieri, il 12%

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, gli occupati stranieri in Veneto sono oltre 260mila: quasi il 90% di questi è costituito da lavoratori dipendenti.

Negli anni, la presenza dei lavoratori stranieri in regione è cresciuta progressivamente: nel 2001 rappresentavano il 4% degli occupati, nel 2023 la quota è salita al 12% a livello regionale, con una concentrazione maggiore nei settori dell’edilizia, in agricoltura e in alcuni comparti del manifatturiero. Per quanto riguarda il lavoro domestico, la presenza di lavoratori stranieri – in prevalenza donne – supera il 70%.

28 mila nuovi ingressi

Nel corso del 2023 (ultimo dato disponibile) si sono registrati circa 28 mila nuovi ingressi di cittadini non comunitari in Veneto. Uno su due per motivi familiari, mentre quelli per protezione internazionale rappresentano circa uno su quattro rispetto al totale. Gli ingressi per lavoro (vincolati al decreto flussi) continuano a rappresentare una quota minoritaria: il sistema normativo, insomma, continua a rendere difficile arrivare in Italia per motivi lavorativi.

Percorso formativo per 200 persone

Sono più di 220 gli operatori pubblici e privati che hanno partecipato al percorso formativo in materia di immigrazione e condizione del lavoratore straniero promosso da Veneto Lavoro in collaborazione con gli altri partner operativi del progetto europeo Fami Release Plus, la rete del Tavolo del lavoro legale e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Il ciclo di seminari di Veneto Lavoro, a cui hanno partecipato relatori esperti della materia, professori Universitari, dirigenti e funzionari di diverse amministrazioni pubbliche che hanno competenze in materia di immigrazione e mercato del lavoro, ha permesso di approfondire i temi trattati sia dal punto di vista teorico e accademico che pratico applicativo.

L’iniziativa ha affrontato il tema dell’accesso al mercato del lavoro legale del cittadino straniero, a partire dai dati di contesto e anche alla luce delle recenti riforme introdotte a livello nazionale e internazionale, e per approfondire tematiche quali la protezione internazionale, i fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del caporalato e i relativi strumenti di prevenzione e contrasto.