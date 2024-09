Autista perde il controllo del camion del latte e abbatte il muretto di Villa Ca’ Prigioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale con coinvolgimento del perimetro di una villa veneta a Lanzè di Quinto Vicentino questa mattina prima dell’alba, dopo che un camion cisterna per la raccolta del latte è uscito di carreggiata abbattendo una decina di metri di muratura e recinzione. La segnalazione alle 5 del mattino di venerdì, ancora con il buio che poi ha lasciato spazio alle prime luci del giorno.

Sul posto si trovano i mattoni sparigliati e danneggiato dopo l’urto avvenuto con angolatura di striscio, oltre alla parte metallica installata in capo andata divelta. I danni si aggirano per il manufatto esterno a qualche migliaia di euro, a salire se il materiale non si potrà recuperare per il ripristino dello status quo precedente al problema.

Riguardo l’autista del camion cisterna, egli non avrebbe riportato traumi gravi, ma non si trovano ancora conferme al riguardo. Le circostanze dell’incidente lo suggeriscono come addebitabile a un probabile colpo di sonno capitato a chi si trovava alla guida, ma non si possono al momento escludere le ipotesi di un malore o di un ostacolo improvviso in strada, in via Montegrappa. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno raccolto la versione dei fatti del dipendente dell’azienda affidataria del servizio raccolta latte nelle campagne della zona.

Villa Ca’ Prigioni, storica dimora costruita nel ‘500, è di proprietà privata e costituisce uno scenario di pregio storico e che molti vicentini – e non – hanno frequentato in occasione di banchetti nuziali o ricevimento, per la quale viene affittata. Ovviamente, la costruzione in sé non è stata “minacciata” dall’inconveniente della notte scorsa, ma solo l’area perimetrale in muratura.