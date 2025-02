Ragazzina investita da un suv sul marciapiede : è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Olmo di Creazzo in viale Italia: una ragazzina di dieci anni è stata investita da un suv mentre camminava sul marciapiede ed è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza.

Il guidatore del suv ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, e ha invaso il marciapiede. Sul posto sono intervenuti subito un’ambulanza del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro.

La bambina è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del San Bortolo.