Serie A: la Juve batte l’Inter e sale al 4° posto. Nerazzurri a -2 dal Napoli

Questo campionato è sempre più avvincente ed equilibrato, soprattutto nelle posizioni di vertice. Letteralmente affascinante la lotta scudetto tra Napoli e Inter. La grande amarezza in casa partenopea per essere stati raggiunti dalla Lazio a pochi minuti dal triplice fischio dell’arbitro in uno degli anticipi del sabato, è attenuata dalla vittoria della Juventus nel “Derby d’Italia” contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il posticipo della 25esima giornata di Serie A finisce 1-0 per i bianconeri. All’Allianz Stadium, match deciso dallo straordinario numero del solito Kolo Muani, capitalizzato da Francisco Conceiçao al minuto 74. Il Napoli ringrazia e resta al comando con due punti di vantaggio sui campioni d’Italia in carica; mentre, Madama con questo successo aggancia la Lazio al quarto posto.

La cronaca del “Derby d’Italia” numero 253. Gara equilibrata, combattuta e senza un attimo di respiro dall’inizio alla fine, con occasioni da una parte e dall’altra. Bravi i portieri Sommer e Di Gregorio. Nel primo tempo spicca il palo colpito da Dumfries con un destro in diagonale. Nella ripresa i bianconeri aumentano i giri del motore e trovano il gol vittoria: bravo Conceicao, ma la giocata di Kolo Muani nello stretto è da fuoriclasse.

Febbraio, proprio come un anno fa a Bologna, si conferma il mese di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano si getta alle spalle l’etichetta di “Mister X” infilando la quarta vittoria di fila tra campionato e Champions. Morale alto, forma al top e un secondo tempo disputato ad alta intensità. Una gran bella iniezione di fiducia anche in vista del ritorno del play-off di Champions League in programma mercoledì ad Eindhoven contro il PSV.

Il difficile momento delle prime tre della classe. Per i partenopei tre pareggi consecutivi dopo un filotto di 7 vittorie. E’ chiaro, non si può sempre vincere, ma non è da una squadra di Antonio Conte farsi riprendere e inchiodare sul pari da Roma, Udinese e Lazio. Peraltro, contro giallorossi e biancocelesti in “zona Cesarini”. Qualcosa scricchiola. Gli azzurri hanno solo il quinto attacco del torneo (41 gol come la Fiorentina) e ultimamente stanno subendo troppe reti, nonostante abbiano ancora la miglior difesa con 19 gol al passivo. Il Napoli paga anche il pessimo mercato invernale e i tanti infortuni non supportati dai limiti della rosa.

L’Inter, invece, inanella la terza sconfitta in campionato (come il Napoli): le ultime due, però, sono arrivate in 10 giorni. Per Lautaro e compagni vale lo stesso discorso fatto per il Napoli: segnano meno rispetto al passato (anche se sono sempre il miglior attacco con 58 centri) e subiscono di più. Dea sulle montagne russe: dopo la “manita” di Verona, ecco lo 0-0 interno contro il Cagliari del bravo mister Davide Nicola. I troppi impegni tra campionato e Coppe, evidentemente, si fanno sentire sulla banda del Gasp.

Le altre partite della domenica. Clamoroso tonfo interno della Fiorentina battuta 2-0 da un Como di Fabregas rigenerato dal calciomercato invernale: ancora a segno l’interessante 19enne spagnolo Diao. Il raddoppio è del talentino Nico Paz. Continua a far bene l’Udinese che in Friuli supera 3-0 l’Empoli con doppietta del neo acquisto olandese Ekkelenkamp e rete di Thauvin. Mal di trasferta alle spalle per la Roma: a Parma arriva il terzo successo esterno di fila. Decide una magia su punizione di Matias Soulè al 33′; ducali in 10 uomini dal 31′ per l’espulsione di Leoni, fallo da ultimo uomo sullo stesso Soulè. Genoa-Venezia completerà il quadro del 25esimo turno.