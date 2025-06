Referendum, i vicentini latitano: l’affluenza delle 12 si ferma al 6.82%. Gallio record con il 2.3%

La strada di questa tornata elettorale è ancora lunga, ma il dato dell’affluenza delle ore 12, restituisce un primo segnale piuttosto eloquente. A i seggi, si sono recati finora soltanto il 6,82% dei vicentini aventi diritto.

Un dato sotto la media nazionale che alla stessa ora ha registrato un 7,4%: distante anche dal dato del famoso referendum del 2011, che alla fine superò largamente il quorum previsto, con numeri già in doppia cifra si dalla prima rilevazione. E se Vicenza con Schio supera il 9%, il “record” spetta a Calvene ad un passo dal 10%: “maglia nera” Gallio, ferma al 2,3%, ma è mediamente basso tutto il dato registrato in Altopiano fatta eccezione per Rotzo. 5 i quesiti referendari: licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti, indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, contratti a termine, responsabilità solidale negli appalti e cittadinanza italiana per stranieri. C’è comunque tempo fino a stasera alle 23: e ancora domani, dalle 7 alle 15. Poi il verdetto.