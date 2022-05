Rissa in discoteca, 18enne finisce all’ospedale

Una serata in allegria tra amici con la voglia di ballare e divertirsi, purtroppo però, non è andata esattamente come sperava ad un giovane, preso di mira da un gruppo di persone e finito all’ospedale dopo una collutazione che lo ha visto uscire con alcune ferite che hanno richiesto le cure del personale medico. I carabinieri della compagnia di Vicenza si sono recati all’ospedale San Bortolo dopo la denuncia di un genitore per le botte subite dal figlio.

L’episodio, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, all’interno della discoteca Villa Bonin quando il giovane, residente fuori provincia, è stato colpito al volto da un pugno senza alcun motivo, a detta della parte offesa. Successivamente, continua il racconto del ragazzo, è stato accerchiato ed aggredito da un gruppo di persone che lo hanno percosso ripetutamente al corpo, procurandogli tagli. Nella ricostruzione, la vittima non ha saputo identificare nessuno degli autori dell’aggressione.

Le sue condizioni di salute al momento del trasporto in ospedale sono state giudicate comunque discrete, i carabinieri stanno investigando per far luce sull’accaduto, al momento le indagini sono ancora in corso mentre il ragazzo, sfortunato protagonista dell’episodio, è stato dimesso.