Frontale auto-moto, giovane ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita

Un impatto molto violento tra un’auto in fase di svolta e una moto che sopraggiungeva dalla parte opposta, ad avere la peggio è stato un giovane 18enne trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata, il ragazzo è, fortunatamente, fuori pericolo. L’episodio è avvenuto attorno alle 8 di oggi, 16 maggio, in via San Giovanni a Lonigo, a quell’ora la zona risulta molto trafficata per l’arrivo degli studenti.

La dinamica del sinistro vede l’auto, una Seat Ibiza guidata da una giovane 20enne, percorrere la strada che da San Bonifacio porta al centro. Ad un certo punto il mezzo ha impegnato la svolta a sinistra mentre arrivava dalla parte opposta la motocicletta guidata dal giovane 18enne residente nel territorio, la collisione è stata inevitabile con il ragazzo finito sull’asfalto. Entrambi i protagonisti dell’incidente sono studenti della stessa scuola e si stavano recando all’interno per l’inizio delle lezioni. La conducente dell’auto è rimasta illesa mentre il ragazzo è stato trasportato al nosocomio con alcune fratture agli arti inferiori, come detto la sua situazione non desta preoccupazioni.