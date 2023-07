Ruba i profumi al supermercato e aggredisce la cassiera: arrestata pregiudicata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quando hanno visto la “vecchia conoscenza” aggirarsi fra le corsie, i dipendenti di un supermercato di Vicenza l’hanno seguita e tenuta d’occhio, dato che in passato era già stata denunciata dal supermercato per furto. E in effetti D.F.M.F, cinquantenne originaria del Brasile, nota alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti a suo carico (soprattutto per reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti) e seguita dai dipendenti del punto vendita fino al suo arrivo alle casse, stava tentando di rubare dei profumi.

E’ accaduto questa mattina, all’interno del supermercato Aldi di viale Mazzini. La donna, che aveva comunque acquistato della merce (un panino ed una bibita), ha inizialmente rifiutato di sottoporsi ad un controllo dopo che il sistema di antitaccheggio aveva fatto scattare l’allarme.

Innervosita dagli inviti degli addetti alla sicurezza ad acconsentire al controllo della propria borsa, la cinquantenne ha reagito con inusuale violenza, iniziando a colpire una cassiera alla testa, servendosi proprio della refurtiva, e cioè alcune bottiglie di profumo del valore di circa 80 euro. Quindi, dopo essersi disfatta della merce, ha continuato ad aggredire la cassiera con pugni alla testa e spintoni.

Una pattuglia delle “volanti” della questura, giunta immediatamente sul posto (che è a poche centinaia di metri) a seguito della richiesta di intervento inoltrata alla centrale operativa della Questura, dopo aver immobilizzato la donna per fermare l’aggressione, l’ha accompagnata in Questura per proseguire gli accertamenti.

Al termine,gli agenti hanno constato come la cinquantenne, il pomeriggio precedente, fosse stata protagonista anche di un furto all’interno del negozio Coin di Piazza Castello. E’ stata quindi dichiarata in arresto con l’accusa di rapina impropria aggravata e al termine degli adempimenti di rito è stata accompagnata presso la casa circondariale di Verona.