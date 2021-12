Rubano in casa mentre la proprietaria è fuori. Ripresi in diretta e arrestati i due ladri

La proprietaria non è in casa e i malviventi ne approfittano senza, però, accorgersi di essere i protagonisti di un “Reality” che li porterà direttamente dietro le sbarre. L’episodio è avvento nella serata di martedì 7 dicembre quando erano da poco passate le 20:30.

La proprietaria dell’abitazione ha dotato la propria casa di videocamere di sorveglianza con il controllo remoto grazie alla nuova tecnologia sempre più frequente anche tra i privati. Una volta avviata l’App per visionare l’interno dell’immobile la donna ha immediatamente realizzato ciò che stava accadendo.

Due malviventi, ben visibili all’occhio elettronico, stavano girando tranquillamente all’interno dell’abitazione rovistando tra gli effetti privati. La proprietaria ha immediatamente lanciato l’allarme segnalando l’accaduto al 113 che si è prodigato celermente al fine di giungere sul posto nel minor tempo possibile. Le volanti della Questura dopo essere giunte sul posto, in zona Astichello a Vicenza, hanno colto sul fatto i due ladri.

Alla vista degli agenti, i due malavitosi, hanno tentato la fuga senza però riuscirci. Oramai circondati dalle Forze dell’Ordine sono stati braccati in Via Bedeschi e Via Medici con addosso la refurtiva, prevalentemente preziosi. Entrambi gli autori (P.M.N classe 84 e C.C. del 78) sono stati quindi tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Tradotti presso il carcere di Vicenza, sono attualmente a disposizione per l’udienza di convalida.