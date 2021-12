L’Elfo Alabaster avvistato a Sarcedo, raccoglierà le letterine dei bambini -VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il comune di Sarcedo è al centro dell’attenzione per una serie di iniziative rivolte ai bambini in vista del Natale 2021. L’idea prevede di raccogliere tutte le letterine recapitate nelle apposite cassette della posta che finiranno direttamente in Lapponia, alla casa di Babbo Natale.

La “Fanta-Convenzione” come la definisce l’amministrazione Comunale prevede, oltre alla raccolta, di portare risposta ad ogni singola lettera ricevuta. Non c’è dubbio che Babbo Natale sia chiamato ad un grande lavoro visto che al momento ne sono già pervenute oltre 600. Le tre “cassette postali magiche” sono state create da bravissime aiutanti di Babbo Natale Anna, Patrizia, Monia, Cecilia, Renzo e Ilario e posizionate nelle piazze cittadine.

Ma a Sarcedo non ci sono solo le cassette postali di Babbo Natale, c’è anche un Elfo che si aggira per il paese (come si vede nel video sopra), i cittadini lo hanno soprannominato Alabaster che è pronto per ritirarle e portarle al Polo Nord.