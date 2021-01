Sabato a Vicenza i funerali del console Costa: salvò migliaia di vite durante il genocidio in Ruanda

Saranno celebrati dal vescovo Beniamino Pizziol sabato 16 gennaio alle 10.30 nella Cattedrale di Vicenza i funerali di Pierantonio Costa, il Console onorario d’Italia in Ruanda che durante il terribile genocidio del 1994 salvò oltre duemila persone, tra cui centinaia di bambini.

Pierantonio Costa, nato nel 1939 e mancato in Germania il 1° gennaio, una vita in Africa come imprenditore di successo, aveva origini vicentine e a Vicenza ha voluto ritornare perché il suo corpo riposasse nella tomba di famiglia a Montebello Vicentino.

L’incredibile vicenda della sua vita e della sua eroica generosità durante il genocidio del Ruanda è stata raccontata dal giornalista Luciano Scalettari nel libro La lista del console: cento giorni un milione di morti edito dalle Paoline nel 2004 e divenuto poi anche un docufilm.

L’impegno di Costa, che si avvalse della sua posizione diplomatica e del proprio denaro per trasferire in sicurezza centinaia di persone perseguitate (soprattutto di etnia tutsi) dal Ruanda al vicino Burundi, ottenne in seguito numerosi riconoscimenti internazionali tra cui la medaglia d’oro al valor civile dal Governo italiano; una simile decorazione dalle autorità belghe; il novero tra i “Giusti del Mondo” nei memoriali di Padova e Milano; la candidatura al Nobel per la Pace nel 2011.

Costa, che non ha mai cercato riconoscimenti, minimizzava la sua opera dichiarando: “Tra tanta violenza e tante sofferenze ho solo risposto alla voce della mia coscienza. Quando bisogna fare qualcosa, semplicemente lo si fa”. E’ un esempio di coraggio, generosità e dedizione al bene comune che la Diocesi e il Vescovo desiderano vengano conosciuti anche in questa terra vicentina in cui la sua famiglia aveva radici.

I funerali di Pierantonio Costa, preceduti dalle 10 da mezzora di testimonianze e commemorazioni, saranno trasmessi in diretta da Radio Oreb (fm 90.20; radioreb.org) e in streaming sul Canale YouTube Diocesi di Vicenza youtu.be/fjAdSCeD7Aw.