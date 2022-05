Sale sull’autobus e molesta 8 studentesse, arrestato 49enne con precedenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono dovuti intervenire gli agenti della Questura per interrompere un grave episodio di molestie sessuali ai danni di 8 studentesse, di cui 4 minorenni, lo scorso venerdì 20 maggio all’interno di un autobus in viale Aldo Moro a Vicenza. La segnalazione al 113 è partita dall’autista di linea della Svt attirato dalle urla e dai pianti delle giovani ragazze. Le vittime, disperate, lamentavano a gran voce di essere state più volte palpeggiate da un uomo.

L’arrivo tempestivo degli agenti della polizia di Stato ha permesso di acciuffare il presunto molestatore, tutte le vittime erano ancora presenti in quel momento sul bus. Le otto giovani, di cui quattro minorenni, sono state subito soccorse da altri agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sono state accompagnate negli uffici di Viale Mazzini per fornire tutte le indicazioni in merito a quanto accaduto e per formalizzare le querele. Secondo il racconto delle giovani, dopo essere uscite da scuola e salite a

bordo di un mezzo della Svt, si sono trovate l’uomo prima a fissarle intensamente e successivamente passare ai fatti con le molestie fisiche, perpetrate in varie parti del corpo. Turbate e scioccate hanno trovato la forza di urlare per richiedere l’aiuto dell’autista.

I racconti delle giovani donne, alcune delle quali assistite dai loro genitori, hanno rivelato particolari di enorme gravità, dettagli nitidi sulle condotte inequivocabili dell’uomo il quale, non curante della reazione delle vittime ha proseguito fino a molestarne otto in pochissimi minuti. Il soggetto, un cittadino pakistano di 49 anni, disoccupato e regolarmente residente in provincia, con a carico precedenti penali è stato subito condotto in Questura dove è stato formalizzato l’arresto con l’accusa di violenza sessuale. Infine è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Su disposizione del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure finalizzate alla su espulsione dal territorio nazionale, una volta terminato l’iter di Giustizia.