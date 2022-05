Dà in escandescenze e si ferisce sfondando la porta della stazione: ospedale e nuova denuncia per Rabeh

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a far parlare di sé Safa Eddine Rabeh, il tunisino 42enne al centro di numerosi episodi di cronaca e disturbo a Schio.

L’ultimo ieri sera, che l’ha portato ad aggiungere una denuncia per danneggiamenti, dopo che ha dato in escandescenze alla stazione dei treni scledense, infrangendo anche la vetrata di una porta.

Il 42enne, in passato anche portavoce di un’associazione culturale islamica e noto per aver occupato abusivamente immobili e aver inanellato una lunga serie di denunce e querele per episodi violenti, ha evitato tre volte il rimpatrio semplicemente rifiutando di sottoporsi al tampone anti-Covid. Domenica sera, invece, in stato di alterazione psicofisica, prima ha alzato la voce contro titolare e clienti del bar alla stazione, poi ha sfondato il vetro della porta, ferendosi. Quindi si è lanciato in mezzo alla strada.

Nel frattempo era stata avvertita la polizia locale, che ha deviato il traffico finché l’uomo non è stato preso in consegna da un’ambulanza che l’ha trasferito in ospedale.