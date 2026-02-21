Incendio in un’azienda agricola a Lupia. Foto e video

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incendio è scoppiato oggi a Lupia di Sandrigo alle 13.15.

Le fiamme si sono divampate nell’azienda agricola Fratelli Parise dove, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i vicini sono accorsi con botti d’acqua per dare una mano a domare il fuoco.

Le fiamme altissime visibili a chilometri di distanza.

I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con 3 autopompe, un’autoscala e 2 autobotti, e 16 operatori provenienti da Vicenza, Schio e Thiene, coadiuvati dal funzionario di guardia.

Le squadre stanno lavorando per estinguere il fuoco che si è sviluppato nel deposito adibito a ricovero di mezzi e attrezzature agricole. Fortunatamente, nessuna persona e nessun animale è rimasto coinvolto nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale dell’Arpav che è presente per effettuare i rilievi della qualità dell’aria. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tutt’ora in corso.

