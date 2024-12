Incidente mortale questa mattina a Sandrigo in via Galvani, all’altezza del civico 69, in zona artigianale: un uomo, che stava andando al lavoro in bicicletta è morto, investito da un’auto. Inutili i soccorsi da parte di un’ambulanza del Suem 118: l’operaio è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto alle 6.40.Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti i carabinieri.

Notizia in aggiornamento