Champions: la Juve stende il City, il Milan batte la Stella Rossa. Pari Bologna a Lisbona

Dopo il martedi nero di Champions League, caratterizzato dalle sconfitte di Inter e Atalanta, un mercoledi da leoni per i tre team italiani impegnati nelle gare della sesta giornata: due vittorie interne e un pareggio in trasferta. Juventus: finalmente una grande notte e Thiago Motta, almeno in Europa, non è più “Mister X”. I gol di Vlahovic e McKennie acuiscono la crisi di un Manchester City sempre più involuto e irriconoscibile. I bianconeri all’Allianz Stadium schiantano la squadra di Pep Guardiola e tornano in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Mentre, gli inglesi, campioni d’Europa nel 2023, rischiano addirittura l’eliminazione.

Vince anche il Milan, pari a Lisbona per il Bologna. A San Siro Tammy Abraham segna un gol pesantissimo, il Diavolo batte la Stella Rossa di Belgrado e si garantisce almeno i play-off per gli ottavi. Nota di cronaca: all’87’ il 16enne attaccante Camarda colpisce la traversa. La rete dell’ex romanista risolve un match più difficile del previsto. In precedenza il serbo Radonjic aveva risposto a un ritrovato Leao. Da valutare gli infortuni di Loftus-Cheek e Morata. Da Luz: Skorupski para tutto e le riserve del Bologna inchiodano sullo 0-0 il Benfica. Però, per i rossoblù adesso anche i playoff sono appesi a un filo: potrebbe non bastare vincere le ultime due partite.

Juventus-Manchester City 2-0. Il successo per Madama vale il 14° posto in classifica con 11 punti. I play-off sono ipotecati e ci sono speranze anche per l’accesso diretto agli ottavi, visto che nelle ultime due giornate la trasferta in Belgio contro il Club Brugge e l’impegno casalingo con il Benfica, sono alla portata dei bianconeri. Primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni da gol. Sul taccuino, un destro di Yildiz che sfiora il palo, mentre Di Gregorio si supera su Haaland. Nella ripresa ecco i gol che decidono la gara: Vlahovic al 53′ porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa, McKennie raddoppia e chiude i conti al 75′ con una bella mezza rovesciata al volo.

Milan-Stella Rossa 2-1. Dopo un inizio difficile, quarta vittoria consecutiva nella rinnovata Coppa Campioni per la compagine di Fonseca. Sul fronte qualificazione, anche per i rossoneri vale il discorso fatto per la Juve: play-off sicuri e accesso diretto agli ottavi di finale ancora possibile. Le ultime due sfide non sembrano proibitive: in casa contro il Girona e a Zagabria con la Dinamo. Gli ospiti, però, in avvio spaventano il Diavolo con una traversa colpita dal giovane Maksimovic. Poi, i padroni di casa perdono per infortunio Loftus-Cheek e Morata. Nonostante tutto, al 42′ un gran gol di Leao su assist di Fofana apre le danze. Nella ripresa, pari serbo firmato dall’ex Torino Radonjic al 67′. Decisiva la zampata di Abraham all’87’.

Benfica-Bologna 0-0. Non era facile pareggiare in casa dei lusitani, ma il punto riduce ulteriormente le chances dei felsinei di raggiungere la zona play-off lontana ben 6 punti a due turni dal termine di questa prima fase Champions. Partenza a razzo dei portoghesi che dopo due minuti si vedono annullare per fuorigioco la rete di Pavlidis. A seguire, uno strepitoso Skorupski abbassa la saracinesca. Secondo punto in Coppa Campioni per la squadra di Italiano, però, come detto, ora l’eliminazione è a un passo, soprattutto alla luce degli ultimi due impegni in programma a gennaio: in casa contro il Borussia Dortmund e nuovamente a Lisbona ma contro lo Sporting.