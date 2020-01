Raid notturno in banca: forzata la porta antipanico e assaltata la cassa interna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ andato a segno il colpo in banca notturno avvenuto ieri nel centro di Sandrigo, dove la filiale della “Banca San Giorgio e Valle Agno” è stata presa di mira da una banda di rapinatori esperti, capaci di forzare dall’esterno la porta antipanico e andare ad arraffare le banconote custodite come fondo cassa degli sportelli al pubblico. Il blitz è avvenuto in piazza Marconi, alle spalle del Municipio cittadino, dove i carabinieri della stazione locale al loro arrivo non hanno potuto che constatare i danni provocati dai malviventi ed avviare le indagini. Complici i giorni di festività in corso l’ammontare effettivo del bottino non è stato ancora quantificato e quindi reso noto.

La banda di malviventi ha agito in pochi minuti, in quanto il sistema di allarme si è attivato una volta registrato l’accesso di intrusi nei locali della banca, secondo la nota giunta dai militari dell’Arma all’indomani del raid. Sarebbero 3/4 le persone sono penetrate all’interno dell’istituto di credito dopo aver forzato la porta di sicurezza situato a fianco di quella d’ingresso alla clientela, andando a colpo sicuro verso il cosiddetto cash dispenser, vale a dire il contenitore di denaro liquido normalmente dai cassieri, asportando il contenuto presente come “fondo cassa”.

I carabinieri della Radiomobile di Thiene e della stazione di Sandrigo stanno acquisendo i filmati di videosorveglianza sia della filiale che dell’area intorno a piazza Marconi, al fine di ricostruire i movimenti dei rapinatori ed eventuali presenze sospetto all’interno nei giorni precedenti al colpo, a quanto parere orchestrato nei dettagli.