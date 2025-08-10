Sparisce di casa in tarda serata: anziano cercato tutta la notte e ritrovato all’alba

A seguito della chiamata di soccorso che ha raggiunto i carabinieri poco prima delle 3 di questa notte, la Prefettura di Vicenza ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse a carico di un 78enne residente a Sandrigo che si era allontanato facendo perdere le proprie tracce e mettendo in allarme i familiari preoccupati.

L’anziano, che fino alle 22 di sabato 9 agosto era in casa davanti alla televisione, ha infatti deciso di allontanarsi dalla propria abitazione sebbene le sue condizioni fisiche non fossero ottimali.

Sul punto di ultimo avvistamento si è portato l’Ucl (Unità di comando logistico) dei vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni di ricerca e soccorso con il supporto dei carabinieri e della protezione civile del comune di Sandrigo. Poco prima delle 7 di questa mattina, 10 agosto, l’anziano veniva ritrovato in discrete condizioni di salute ed accompagnato a casa.

