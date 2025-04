Schianto moto-auto in Riviera Berica. Gravissimo un ventenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È ricoverato in condizioni molto critiche in rianimazione all’ospedale di Vicenza il ventenne coinvolto oggi in un drammatico incidente stradale in Riviera Berica.

La moto del giovane, una Kawasaki di grossa cilindrata, si è scontrata contro un’auto intorno alle 17 all’incrocio con strada Longara, nel territorio comunale di Vicenza.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che l’auto, che viaggiava in Riviera Berica in direzione di Vicenza, abbia iniziato le manovre di svolta a sinistra in strada Longara proprio mentre arrivava la moto giocata dal ventenne. Violento l’impatto e immediati I soccorsi.

Sul posto, oltre al Suem, la polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico.