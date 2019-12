Scivola dalla cordata e muore sui monti laziali. Vittima un escursionista vicentino

Tragica notizia quella rimbalzata nel primo pomeriggio di venerdì da Roma al Veneto. Sarebbe vicentina la vittima della caduta avvenuta sul Monte Terminillo, nel territorio di Rieti a un centinaio di chilometri dalla capitale. Le scarne informazioni disponibili segnalano la morte di un escursionista 47enne, Davide Pizzolato il nome, residente a Dueville e presidente della sezione locale del Cai. Sarebbe caduto dalla cordata impegnata nella risalita da un canalone, scivolando nel vuoto. A dare l’allarme tre compagni di gita che con lui erano impegnati nell’escursione in quota, tutti illesi.

Un elicottero del soccorso locale si è levato verso la zona dell’incidente di montagna, dove ha trovato già operativi i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Non c’ stato nulla da fare per l’appassionato di montagna: il decesso è avvenuto praticamente sul colpo a causa dei molteplici traumi riportati sulle rocce. Al personale specializzato del 118 e Cnsas non è rimasto che recuperare la salma dello sfortunato vicentino, in un’area in quota in cui neve e ghiaccio risultano presenti e che potrebbero aver concorso nella tragedia.

Notizia in aggiornamento