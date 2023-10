Vallata triste per l’addio a Loredana, caduta nel bosco. La 72enne era una volontaria alle sagre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La vittima dell’incidente nei boschi avvenuto ieri a Castana, frazione di Arsiero, si chiamava Loredana Mogentale, 72enne vicentina che viveva poco distante dal luogo della disgrazia. La donna, pensionata, stava passeggiando ieri mattina con il cane e aveva affrontato un sentiero – che ben conosceva essendo della zona – con una rupe a fianco del percorso.

Per cause impossibili da determinare per il momento, l’arsierese è scivolata verso valle, con il corpo poi ritrovato già esanime tra i rovi, ruzzolando per oltre 50/60 metri. Nessuno, in quei tragici istanti – si era intorno a mezzogiorno di mercoledì -, si trovava nelle vicinanze e avrebbe udito eventuali grida di dolore o di aiuto.

Un piede in fallo, forse sul terreno umido visto il meteo di questi giorni, oppure un malore come seconda ipotesi, avrebbero determinato l’incidente fatale per Loredana, vedova e madre di due figli. A dare l’allarme è stato Luca, che viveva con lei in contrada Pasqualetti, che subito si era preoccupato al veder rientrare a casa il cagnolino da solo, senza la sua inseparabile padrona. Il giovane di Arsiero è subito partito dalla contrada chiedendo aiuto e informazioni a chi incrociava per strade e sentieri ala ricerche della madre, chiamandola a gran voce. Inutilmente.

Fino a trovarla, dopo la chiamata ai carabinieri della stazione locale di Arsiero, giunti sopra Castana insieme a un’ambulanza del servizio sanitario d’emergenza del Suem. La notizia della morte della pensionata ha sconvolto tutta la vallata, anche il paese vicino di Posina, di dove Loredana Mogentale era originaria, anche se a lungo aveva vissuto a Schio. Per il recupero del corpo si sono adoperati i volontari del Soccorso Alpino, utilizzando una barella e trasportandolo fino alla contrada vicina.

La data delle esequie sarà resa nota nelle prossime ore, con la salma a disposizione delle autorità nel caso, dalla sede della Procura di Vicenza, arrivasse l’ordine di procedere con l’esame autoptico. Le circostanze riscontrate dai militari, però, non lascerebbero dubbi sulle modalità accidentali della disgrazia. L’amministrazione comunale di Arsiero, attraverso le parole della sindaca locale Cristina Meneghini, ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima, i figli Luca e Raffaela in particolare. Loredana era conosciuta nella zona come abile cuoca e volontaria nelle sagre folkloristiche locali.