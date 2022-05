Serie B: L.R. Vicenza verso l’ultima di campionato. Baldini: “Il destino ora è nelle nostre mani”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Siamo ai titoli di coda, il L.R. Vicenza si gioca un’intera stagione in soli 90 minuti. Il destino mette di fronte terz’ultima e quintultima della classifica, una delle due dopo il fischio finale sarà retrocessa in serie C, l’altra andrà a giocarsi la permanenza in cadetteria nella doppia sfida dei play out. Per la prima volta, dopo 37 partite, i biancorossi hanno la possibilità di abbandonare la scomoda posizione che vale la retrocessione diretta, al contrario con un pareggio o, al peggio, una sconfitta non ci sarebbero più speranze. Come dire: dentro o fuori!

Nella conferenza stampa odierna (in video) il tecnico Francesco Baldini ha ribadito come le due vittorie con Como e Lecce abbiano dato morale alla squadra. Rimangono ancora incognite sulla condizione atletica che appare non ottimale, ma l’apporto del tecnico toscano ha inciso sull’approccio alla gara e dato nuovi stimoli ai giocatori, elementi fondamentali per la partita di domani in scena allo stadio Moccagatta di Alessandria con fischio d’inizio alle 20.30.

In Piemonte i biancorossi affronteranno un avversario che ha il vantaggio di contare su due risultati su tre e quindi è presumibile che l’Alessandria scenda in campo con l’intento di difendere la propria porta per poi ripartire, qualora si creino gli spazi per offendere. Sarà un match giocato con nervi tesi ma allo stesso tempo non può essere condizionato dalla paura di non ottenere il risultato. Per superare l’ostacolo il Vicenza deve gettare il cuore oltre l’ostacolo e non fare calcoli, per affrontare gli spareggi salvezza è obbligatorio vincere.