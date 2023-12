Serie C: L.R. Vicenza in caduta libera, contro il Mantova zero tiri in porta e due gol subiti

Il L.R. Vicenza cade in casa contro la capolista Mantova e lo fa con l’ennesima prestazione inguardabile, priva di gioco idee e giusto approccio alla gara. I novemila spettatori presenti allo stadio Menti hanno sfidato la rigida temperatura con la convinzione di scaldare l’animo grazie ad una buona prestazione ma il risultato non solo è stato deludente, addirittura al limite della sopportazione. Novantasette minuti di zero assoluto, nessun tiro in porta se non la traversa da calcio di punizione di Ronaldo, con i soliti errori in fase di copertura quando i biancorossi non sono in possesso palla. Solo domenica scorsa il Novara ha rifilato il gol del pareggio dopo una sciagurata azione male interpretata a tempo abbondantemente scaduto, oggi è andata ancora peggio perché i gol subiti malamente sono addirittura due e il Mantova ne avrebbe meritato almeno altrettanti con protagonista uno scatenato Mensah capace di bucare a più riprese una difesa imbarazzante. Ora la situazione si fa alquanto pesante, dopo 17 giornate i biancorossi si ritrovano a 15 punti dalla vetta della classifica e con ben 6 punti in meno rispetto alla scorsa stagione quando era già stato cambiato un tecnico. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 dicembre alle 14, il Lane farà visita al Trento; inutile dire quale sia il risultato da ottenere in vista della chiusura del girone di andata la settimana successiva.

ANALISI- Sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte compongono il ruolino di marcia impietoso compiuto dal Vicenza finora. La sconfitta con la capolista in una situazione normale non farebbe nemmeno tanto scalpore se non fosse per la serie di risultati negativi ottenuti precedentemente con squadre che lottano per mantenere la sopravvivenza sportiva come ad esempio Albinoleffe, Fiorenzuola, Renate, Legnago, Pro Vercelli e Novara; la società dovrà ora valutare bene il da farsi per i prossimi mesi e capire come intervenire sul mercato a gennaio valutando se inserire nuovi elementi in prospettiva del prossimo campionato o cercare (a tutti i costi) giocatori di indubbia qualità e poco utilizzati in serie B per tentare l’ultimo disperato assalto nella seconda parte di stagione. Insomma la dirigenza dovrà passare notti insonni per trovare il bandolo della matassa e nel frattempo Aimo Diana rimane al suo posto, sul mister si stanno facendo valutazioni e nelle prossime ore si attendono le parole della società siano esse di fiducia nei confronti del tecnico o di sfiducia. Sulla partita di oggi, invece, c’è poco da dire: la squadra ha mostrato ancora una volta di non avere nessuna idea di gioco, alcuni giocatori non meritano nemmeno giudizio mentre il solo Massolo merita più della sufficienza con almeno tre interventi prodigiosi. Proia, Ierardi e Ferrari i peggiori in campo; molto male anche Laezza, Ronaldo, Costa e Jimenez per tutti è notte fonda!

LE DICHIARAZIONI DI STEFANO ROSSO

A fine partita il presidente del L.R. Vicenza Stefano Rosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai giornalisti presenti in tribuna stampa, queste le sue parole raccolte da Trivenetogol: “Perdere una partita contro una squadra che ci sta sopra è una delusione, onore al Mantova che ha dimostrato di essere la migliore della classe sotto tutto i punti di vista. Vicenza mai all’altezza? “Qualcosa in più bisogna fare. Ci sono tante cose da dire ma è inutile parlare, siamo stati messi sotto in tutto per tutto, l’unica soluzione è stare a testa bassa e lavorare in silenzio”. Diana è in discussione? “Deve fare meglio per la squadra ma non faccio dichiarazioni a caldo perché sarebbero inappropriate, merito ancora al Mantova che ha dimostrato che con le idee e gioco si può vincere. Noi dobbiamo continuare a lavorare e stare tra di noi, l’unica soluzione è ripartire a testa bassa”. Il pubblico comincia a rumoreggiare è deluso, come commenta? “Come tutti noi, però a differenza di altre partite oggi abbiamo giocato contro una squadra che ha meritato. Dopo questa partita bisogna cercare di fare meglio, già da domenica prossima”