Si apre una voragine sul tetto di un capannone: ferito un operaio di 53 anni

Si trova ricoverato all’ospedale San Bortolo in condizioni di salute gravi l’operaio di 53 anni soccorso a metà pomeriggio di lunedì in un’azienda di Vicenza, nella zona industriale Ovest. L’uomo, intento a sostituire i pannelli in eternit della copertura di un capannone, è caduto in una voragine che si è creata sotto il suo peso, precipitando da un’altezza di circa 8 metri come riferito dai vigili del fuoco berici giunti sul posto appena dato l’allarme.

Il tecnico rimasto ferito con politraumi al corpo non sarebbe un dipendente dell’azienda scenario dell’infortunio sul lavoro, ma un lavoratore di un’azienda esterna. Non si conosce l’identità dell’uomo né le sue effettive condizioni di salute dopo il ricovero in codice rosso.

Oltre ai pompieri del comando provinciale in via della Meccanica sono giunti i soccorsi del Suem con un’ambulanza e una pattuglia della Polizia di Stato inviata dalla Questura. Tocca a loro, con il supporto tecnico degli inviati dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, verificare cosa sia accaduto. Sembra che l’operaio si stesse muovendo sul tetto trasportando del materiale quando il tetto ha ceduto, senza lasciargli alcuna possibilità di appiglio.

Le due squadre di vigili del fuoco si sono occupate della messa in sicurezza dell’area teatro dell’ennesimo incidente sul posto di lavoro nel Vicentino.

