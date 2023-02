Comune e associazioni duevillesi piangono Antonella Mendo: oggi l’addio

In tanti oggi dedicheranno chi parte del loro tempo partecipando alla liturgia di commiato, chi un’accorata preghiera e chi un ricordo affettuoso ad Antonella Mendo, a lungo punto di contatto tra il Comune di Dueville e le associazioni sportive del territorio, venuta a mancare venerdì all’ospedale di Santorso. A strapparla ai suoi cari è stata una malattia incurabile, di cui poche persone erano a conoscenza.

Fino a circa tre mesi fa era stata una presenza quotidiana nel Municipio in piazza Monza, nel centro di Dueville, poi l’aggravarsi del male aveva colpito la donna, di 57 anni di età e residente a Marano Vicentino, costringendola a dedicarsi alle terapie di cura fino al recente e triste epilogo.

Ben 18 anni anni di servizio costante al front-office dell’Ufficio Sport comunale, un impegno quotidiano a contatto con i rappresentanti delle svariate attività – e sono tante a Dueville, Povolaro, Vivaro e Passo di Riva – per coordinare spazi, impianti e atleti per conto delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. Si occupava, inoltre, e in sempre in prima persona dei gemellaggi (con Tulle in Francia, Schorndorf in Germania e Caltayud in Spagna)) e di pari opportunità nel suo ruolo di dirigente comunale. Tante le associazioni duevillesi che, a partire dal fine settimana, una volta appresa la notizia della morte prematura di Antonella, hanno espresso il proprio cordoglio sui social.

Ad annunciarla l’addio della propria congiunta sono stati il marito, i genitori e le sorelle, pubblicando nell’epigrafe una bella immagine di Antonella Mendo sorridente. Ieri sera in tanti a Marano Vicentino hanno partecipato alla veglia di preghiera, in attesa del funerale che si celebra stamane alle 10 nella chiesa di Santa Maria. Oggi saranno certamente presenti parecchi colleghi di lavoro in Municipio e una rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ieri con portavoce il sindaco Giusy Armiletti ha espresso un saluto ufficiale attraverso un testo condiviso da tutti.

Tra i compiti che la dirigente di Marano svolgeva con forte senso del dovere e puntualità, fino all’irrompere degli anni della pandemia, la gestione della grande Festa della Sport di Dueville, ospitata ogni inizio settembre negli ultimi tempi al Parco Baden Powell, un evento di grande portata di cui Antonella è stata l’anima. Più di qualcuno, tra gli sportivi del paese, la ricorderanno con affetto muoversi di stand in stand delle associazioni e tra i bambini felici con il faldone di documenti in mano: un’immagine di lei da conservare nella memoria e nel cuore.

“Sindaco, amministratori e dipendenti del Comune di Dueville partecipano al dolore della famiglia, ricordando con affetto e riconoscenza Antonella Mendo per i 18 anni di servizio a favore delle associazioni e dei cittadini che trovavano in lei disponibilità, professionalità e gentilezza”.