Si è aperta in rosa, si chiude con StraVicenza la super edizione del Running Festival

Una “scorpacciata“ di salute in movimento. E’ iniziata nel giorno della festa dedicata alle donne di tutto il mondo e tutte le età l’edizione 2025 di Vicenza Running Festival (clicca per sfogliare il programma completo) in calendario per il 2025 dall’8 al 16 marzo, proponendo una serie di eventi sportivi a raffica.

Un grande raduno a tappe per gli appassionati del running che trova nel capoluogo berico un centro di aggregazione e di “propulsione”, mettendo insieme più società sportive, enti locali e associazione oltre ai partener commerciali che sostengono il Vrf2025. Sfornando un record di 19 appuntamenti in poco più di un settimana, arrivando all’ultimo week end di primavera con la Ultrabericus Trail e la StraVicenza.

Tante feste parallele che confluiscono nella festa grande di 8 giorni considerando l’occasione di celebrare in un colpo solo gli 80 anni di Confindustria Vicenza, i 150 anni dell’atletica locale e di Cai Vicenza, e non ultimi i 60 di Soroptimist Club Vicenza. E proprio il gruppo attivo in città e provincia che si occupa di tutela e promozione dell’affermazione in campo professionale della sfera femminile ha dato il battesimo ieri alla manifestazione in Piazza dei Signori, con la Vicenza in Rosa che ha già incamerato un ottimo riscontro in termini di partecipazione. In 500 ai nastri di partenza per la gara non competitiva (sui 5,5 km per tutte), una cinquantina le atlete impegnate nella corsa agonistica invece sull’impegnativa distanza dei 13,5 chilometri. A vincere per la classifica la forte Guenda Zaffanella (davanti a Jessica Lucchetta e alla vicentina doc Annarita Scalzotto)

Un plauso a tutte le variegate “anime” in perenne movimento impegnate nella realizzazione della Vicenza Running Festival . Dal trio di “capofila” Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e Pwt Italia, con la collaborazione di Provveditorato agli studi Vicenza, Fondazione Cortina, Gs Alpini Vicenza, Amici dell’Atletica Vicenza, Cai, Come un incantesimo, Csi, Idee in arte, Soroptimist Club, Viorteam, Umberto I, SheUltra™ Italia, con i patrocini di Sport e Salute, Regione del Veneto, Ulss 8 Berica, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza, Confindustria Vicenza e Università di Verona.

“Sono solo tre le città italiane che possono vantare un simile evento sportivo, ovvero Roma, Milano e Vicenza – così nei giorni scorsi ha presentato il maxi evento sportivo a Vicenza l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio -. Se anche la nostra città può dire di essere tra le grandi per gli eventi e nello specifico gli eventi sportivi il merito è del Vicenza Running Festival. Per questo motivo ringrazio gli sponsor, in particolar modo Confindustria, e le tantissime realtà coinvolte, su tutte le tre società sportive capofila di questo fantastico progetto “.

Oggi tocca al “Gran Premio Città di Vicenza” organizzato da Csi Vicenza, alla sua seconda edizione, dedicato alla memoria di Fulvio Costa. Domani sullo stesso percorso avanti con le finali regionali dei Giochi Studenteschi di corsa campestre, come da tradizione consolidata ormai Parco Querini. Altro evento due giorni dopo, mercoledì 12 marzo per una giornata a fini promozionali nell’ambito di “Vicenza che corre“. Poi in marcia, anzi di corsa, con gli Alpini tra il 9 e il 13 marzo, con vetrine importanti per altra discipline come in espansione come la corsa in montagna, il nordic walking, il baskin e l’atletica paralimpica in virtù delle varie collaborazioni con le realtà cittadine.

“In questa settimana di Festival non potevamo mancare – dichiara Siro Pillan, direttore tecnico sportivo del GS Alpini Vicenza – né in termini di collaborazione, con gli altri soci Ana, Alpini e aggregati, né come partecipanti e organizzatori. Domenica 9 marzo offriremo una splendida vetrina al nordic walking, divenuta da qualche anno disciplina dell’atletica leggera, nella quale siamo da 6 anni consecutivi Campioni Italiani Assoluti a squadre. Sarà

una competizione di style, non ci saranno quindi le componenti cronometro e velocità, che tornerà nuovamente al Parco Querini in settembre per il Campionato Italiano di staffette 4×2000. Il secondo appuntamento del 13 marzo è invece un primo esperimento lungo le rampe dei portici di Monte Berico”.