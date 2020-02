Si è spento Giulio Balzarin, per 50 anni titolare dell’omonima gioielleria sotto la Basilica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cuore del centro storico di Vicenza perde una persona preziosa, ben più dei gioielli che per 50 anni Giulio Balzarin ha messo in bella mostra in vetrina, facendo sognare generazioni di vicentine in particolare, oltre che di turisti intenti ad ammirare piazza dei Signori e la Basilica Palladiana. Si terranno domani le esequie del compianto gioielliere, che per mezzo secolo ogni giorno lavorativo si presentava puntuale al banco del suo negozio. Seguendo le orme del nonno, omonimo e fondatore di quella che agli albori si chiamava oreficeria, mantenendone l’insegna e la “brillantezza” per decenni. Un mestiere che a volte lo aveva anche messo in pericolo, fino alla pensione a partire dal 2012, anno in cui ha ceduto l’attività all’attuale gestione. Balzarin si è spento a 81 anni.

L’Antica Gioielleria Giulio Balzarin rientra a pieno titolo nel novero delle botteghe storiche del centro di Vicenza, con i commercianti berici a ricordare chi l’ha condotta per decenni a cavallo tra gli ultimi due secoli, con affetto e un pizzico di nostalgia degli anni e dei tempi davvero d’oro della città.

Il rito religioso di commiato si terrà domani pomeriggio alla Chiesa dei Servi, alle 14.45, nel capoluogo berico. A portare le condoglianze e la propria vicinanza saranno in tanti vicentini, vicini alla moglie e ai tre figlio in questi giorni di lutto.