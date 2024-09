Si scola 4 bottiglie di champagne nascosto tra gli scaffali. Ricercato il bevitore di frodo

Un mendicante dal palato esigente in termini di degustazione di vini pregiati – e costosi – è stato riconosciuto e denunciato ieri sera nel centro storico di Vicenza, dopo essersi reso protagonista di un fatto alquanto fuori dell’ordinario. Non un furto in senso stretto, ma una sorta di brindisi (prolungato) inscenato ai danni di un noto negozio di alimentari e prodotti enogastronomici sito nel cuore della città berica. Dove, tra l’altro, si era già introdotto nei giorni scorsi asportando del cibo confezionato.

L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina senza fissa dimora, ben conosciuto alle forze dell’ordine locali, si sarebbe scolato varie bottiglie di champagne. Ben quattro, secondo i rilievi dell’equipaggio delle Volanti intervenuto sul posto, con le prove fornite dai video di sorveglianza interna del negozio.

Il “palato” fine ieri alle 18.30 o poco più si era dileguato da qualche minuti prima dell’arrivo della polizia di Stato, dopo che il titolare dell’attività commerciale lo aveva notato aggirarsi tra gli scaffali e lo aveva riconosciuto come artefice degli ammanchi dei giorni scorsi. Lì per li, però, giovedì nel tardo pomeriggio non si era accorto che lo stesso avesse furtivamente trangugiato il vino pregiato, scoprendolo solo insieme agli agenti nel corso della visione dei filmati. Il nordafricano, infatti, si era accovacciato in modo da non farsi scorgere da occhi (umani) indiscreti, mandando giù lo champagne. E provocando un danno da circa 600 euro.

Dopo la perlustrazione interna e la visione dettagliata dei frame video gli agenti di polizia di Stato hanno tentato invano di acciuffare il ladruncolo bevitore nei paraggi. Quest’ultimo però aveva già fatto perdere le proprie tracce. Con ogni probabilità entro breve tempo sarà nuovamente avvistato, considerando che da alcuni mesi bivaccherebbe in città, e tutto ciò nonostante il foglio di via di cui è assegnatario. Per lui, in ogni caso, è stata presentata già ieri una nuova denuncia per furto e per la mancata osservazione del provvedimento emesso dal questore di Vicenza, come dimostrano le immagini che lo ritraggono.