Più di 6 mila studenti thienesi alla prima campanella. Ma si “sente” il calo demografico

Il “corpo studenti” che si avvicinano a sedersi sui banchi di scuola a Thiene, a partite da mercoledì 11 settembre, rimane sopra la soglia delle 6 mila unità ma, per la prima volta, si fa sentire l’incidenza del calo demografico, con un saldo negativo di 64 tra alunni e studenti tenendo conto dell’età scolare dai 6 anni (inizio del ciclo primario) alle superiori (fine del ciclo secondario che si conclude con l’esame di maturità). Ad offrire il dato delle iscrizioni alle classi raccolte ai primi di settembre – e quindi non ancora definitivo – è il Comune di Thiene, che definisce la popolazione dei vari istituti scolastici a circa 6.050 studenti.

Negli analoghi primi giorni del 2023/24 si attestava invece a 6.114 unità, chiaro segnale di quella che viene definita “onda di calo demografico generale” che gradualmente ha investito anche il Veneto e l’Altovicentino. Nei conteggi esposti non sono compresi i partecipanti ai corsi Itf e in generale alle proposte post-maturità.

Numeri in calo fisiologico, ma sul fronte della qualità dei servizi si apre un capitolo diverso. “Si confermano l’appeal e l‘eccellenza dei servizi e dell’offerta scolastica della città – si legge nella nota dell’ente locale – e a tal riguardo si ricordano la partenza di ben due corsi Its per la formazione di tecnici specializzati (l’Its Academy Meccatronico Veneto di Tecnico Superiore per l’Informatica nell’Industria 4.0, confermato a Thiene da ottobre anche per il biennio 2024-26, e quello Its Academy Last Esperto nei processi di Internazionalizzazione d’Impresa, nuova proposta al via da quest’anno) e il percorso Ifts Caseario”. Ai bambini scolari, ragazzi alunni e adolescenti studenti giunge un messaggio di buon avvio di anno scolastico dalle istituzioni locali, rappresentate dal sindaco Giampi Michelusi. “Auguro a studenti, insegnanti e dirigenti e al personale dipendente di vivere questo nuovo anno con serenità, impegno entusiasmo. Siamo consapevoli dell’importanza dell’educazione dei nostri bambini, dei ragazzi e dei giovani e credo che tutta la comunità debba sentirsi coinvolta in questo compito delicato, mai così difficile e complesso, forse, come oggi. L’amministrazione vuole continuare nel suo ruolo di interlocutore attivo e spesso propositivo nel percorso di crescita umana e civica dei giovani cittadini. Quest’anno si vedono, inoltre, i frutti del lavoro che è stato fatto in tema di edilizia scolastica con l’ultimazione di opere significative, come la manutenzione straordinaria alle “Scalcerle”, la realizzazione della nuova sede del “Garbin” e delle palestre di via san Gaetano ed ex Nordera in dirittura d’arrivo. È stata una sfida contro il tempo e contro la farraginosità della burocrazia con cui ci siamo confrontati e che abbiamo affrontato a testa bassa e con decisione tutti i giorni”.

Commenta la Consigliera Comunale Delegata all’Istruzione, Nicoletta Panozzo: “Anche l’anno scolastico che sta per iniziare sarà un anno ricco di iniziative e di proposte sotto tutti i punti di vista, culturale, sportivo, sociale, ambientale, civico, in collaborazione tra gli assessorati, con l’obiettivo, e l’auspicio, che queste proposte possano affiancare il lavoro e l’impegno dei docenti e favorire nei ragazzi la loro crescita personale e la loro formazione come cittadini“.

EDILIZIA SCOLASTICA – Per quanto riguarda le scuole primarie si registra l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole “Scalcerle”, costata al Comune 726 mila euro, di cui 386.400 euro di fondi Pnrr e che tornano ad essere operative, dopo un anno di trasferimento di tutte le classi nell’immobile di via Carlo del Prete. D’accordo con la Provincia il Comune mette a disposizione degli Istituti Scolastici Superiori spazi suppletivi che si rendono necessari. A disposizione dei corsi Its al piano terra dell’edificio comunale “ex Agenzia delle Entrate” in via Vanzetti. L’Itet “Ceccato” si avvale di locali posti al piano primo dell’edificio comunale di via Carlo del Prete. Grande novità è la nuova sede realizzata dalla Provincia del “Garbin” che accoglierà tutti gli oltre 600 studenti, per la prima volta riuniti in un solo immobile; tornano così nella disponibilità del Comune i locali dell’edificio di via Primo Maggio, destinati all’importante progetto sociale di co-housing dedicato alle donne in difficoltà, e quelli al piano terra dell’ala est dell’edificio ex Ulss in via Rasa. In dirittura d’arrivo anche la palestra comunale di via san Gaetano e, in primavera, quella provinciale del “Garbin” in via Rasa.

VIABILITÀ – La viabilità e le fermate degli autobus non subiscono variazioni rispetto al precedente anno scolastico. Resta temporaneamente a disposizione per il parcheggio delle auto una porzione dell’area ex Titanus, grazie ad un accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’attuale proprietà, al fine di facilitare l’accesso alle scuole ivi presenti e, di conseguenza, migliorare la circolazione in questa zona della città. La sicurezza viene demandata alla sorveglianza dei quattro nonni vigili in servizio alle primarie Zanella, alle primarie Talin, alle secondarie di primo grado Ferrarin e alle scuole superiori nei dintorni, che usufruiscono del passaggio pedonale all’intersezione tra via S. Gaetano e via Vanzetti interessato da importante afflusso di studenti. L’attività dei nonni vigili verrà rafforzata all’occorrenza da interventi della Polizia Locale nelle zone nevralgiche già coperte dai nonni vigili (via S. Gaetano, via del Prete, primarie Talin), nonché nelle altre zone che richiedono sorveglianza rafforzata, come la stazione degli autobus al Bosco dei Preti e l’incrocio tra via Rasa e via Corradini.

PEDIBUS – Ripartirà ai primi di ottobre anche il servizio del Pedibus con la collaborazione della Caritas della Parrocchia S. Maria Ausiliatrice e sarà organizzato dopo le adesioni che si raccoglieranno a scuola. Lo scorso anno scolastico hanno aderito un numero medio di circa 30 bambini sulle tre linee attivate (due per la scuola primaria “Collodi” e una per la scuola primaria “Scalcerle”). La formula resta anche quest’anno quella, tutta thienese, del coinvolgimento al progetto di realtà economiche e associative sensibili del territorio che affiancano il Comune con l’elargizione di erogazioni liberali alla Caritas.

LIBRI GRATUITI – Sulla base di quanto stabilito dalla relativa Legge Regionale, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha avviato il servizio delle cedole librarie che consentono a tutti gli alunni residenti a Thiene e frequentanti le scuole primarie di usufruire dei testi scolastici gratuitamente con i relativi costi a carico del Comune. Come per gli anni scorsi, Ascom Thiene ha manifestato la propria collaborazione per proporre alle cartolibrerie di Thiene l’applicazione di uno sconto fino al 3% (comprensivo dello 0.25% previsto dalla norma). La spesa per l’Amministrazione comunale è stimata in circa 45 mila euro.

REFEZIONE SCOLASTICA – L’importante e delicato servizio della refezione scolastica quest’anno registra una importante novità. Scaduta la concessione alla ditta Cirfood, aggiudicataria del servizio nel 2018, a seguito di nuova gara dall’anno scolastico 2024-25 e fino all’anno 2028-29 la ristorazione scolastica è affidata alla ditta Serenissima Spa. La preparazione dei pasti di tutte le scuole, compresa l’infanzia Amatori, avverrà nel centro di cottura del concessionario a Vicenza. Dal centro cottura partiranno poi per consegnare i pasti ai vari plessi con una consegna dedicata per le scuole di Thiene. Il costo del pasto è di 5,62 euro con un aumento di 0,65 euro rispetto allo scorso anno, dovuto all’esito della nuova procedura di concessione del servizio.