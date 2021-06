Si stacca un pezzo di cornicione in corso Palladio. Nessun pedone “sotto” in quell’attimo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se quel pezzo di cornicione raccolto sul selciato avesse colpito qualche pedone di passaggio per il Corso Palladio, nel cuore del centro storico di Vicenza, si sarebbe parlato di tragica fatalità. All’indomani invece del distacco accidentale del materiale, invece, il riferimento è al pericolo – per stavolta almeno – scampato.

E’ successo ieri poco prima dell’orario di chiusura di gran parte dei negozi che costeggiano la strada dello shopping e dei servizi del cuore del capoluogo. Erano su per giù le ore 19 di martedì, con corso Palladio come d’abitudine da ormai qualche settimana a a questa parte a tornare relativamente affollato di vicentini.

In seguito all’evento inatteso e soprattutto allo spavento è partita la richiesta immediata di un sopralluogo per verificare eventuali rischi suppletivi. Ben visibile sull’asfalto i resti del troncone di cemento staccatosi dal primo piano di uno stabile, come ben udibile è stato il tonfo per chi passava di lì. Nell’arco della serata tutto è stato risolto e già da stamattina le attività commerciali frontali hanno ripreso regolarmente le loro attività.

Nessuno si è fatto male, ma è davvero stato solalemente per un caso fortuito, considerando la porta di ingresso della storica farmacia cittadina “Cattaneo Al Casino” a due passi, negozio che occupa il piano terra e che dà direttamente sulla strada. Proprio il personale si è subito attivato per allertare chi di dovere e favorire il sopralluogo. Sul posto si sono “dati appuntamento” prima gli agenti di polizia locale inviati dal Comune e subito dopo i vigili del fuoco, che si sono occupati di verificare lo stabile e mettere in sicurezza con delle transenne l’area pedonale.

A staccarsi è stata una porzione di terrazzino del primo piano, e non ci sarebbero pericoli imminenti di nuovi “distacchi” secondo la squadra di vigili del fuoco intervenuta sul posto e che ha lasciato il corso nella serata. Probabilmente, come accade in questi casi, verranno disposte delle perizie statiche per favorire un controllo più profondo del palazzo, anche se non sono state evidenziate criticità nella struttura certamente datata, dopo una prima analisi sulla parete. A staccarsi, di fatto, è stata una parte di sostegno del terrazzino ornamentale dell’edificio.