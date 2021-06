Verso Italia-Turchia: cerimonia d’apertura con Totti, Nesta, le Frecce Tricolori e Andrea Bocelli

Si avvicina a grandi passi la gara inaugurale dei primi Europei di calcio in versione itinerante. Venerdì prossimo 11 giugno, saranno Italia e Turchia ad aprire le danze allo stadio Olimpico di Roma. Fervono i preparativi mentre trapelano le prime notizie su quella che sarà l'attesa cerimonia di apertura di Euro 2020. Ad accogliere i tifosi saranno due leggende del calcio e di Roma come Francesco Totti e Alessandro Nesta, campioni del Mondo nel 2006 a Berlino. Sopra loro due e i circa 16.000 spettatori presenti sugli spalti, sfreccerà la squadra acrobatica italiana delle Frecce Tricolori.

Speciale countdown sui maxischermi dell'impianto capitolino e sulle tv di tutto il mondo. Un viaggio con ricordi ed emozioni di 60 anni di storia di questa competizione continentale per Nazionali. Si partirà dalla prima edizione, quella del 1960 disputata in Francia e vinta dall'allora Unione Sovietica, che in finale superò la Jugoslavia: altri tempi, altro calcio, altra geopolitica. Poi, spazio alla banda musicale della Polizia di Stato che in divisa storica, eseguirà una canzone classica di un famoso compositore italiano. Nel frattempo, 24 grandi palloncini, a simboleggiare i Paesi partecipanti, sfileranno al fianco della guardia d'onore della Polizia a cavallo. A portarli in scena: ballerini e giovani atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro.

La coreografia firmata Filmmaster Events. I palloncini, lasciati liberi, voleranno in cielo e muniti di uno speciale sistema motorizzato, saliranno e scenderanno in sincronia con la musica, creando uno spettacolo suggestivo. L'atto finale invece vedrà la presenza del tenore Andrea Bocelli. A lui verranno affidate: l'aria della “Turandot” e “Nessun dorma”. Nel frattempo, gli stessi 24 palloncini formeranno insieme un unico mazzo nel cielo a simbolo dello spirito di questo Europeo 2020, spostato al 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Il tutto condito da una meravigliosa giostra di fuochi d'artificio sopra lo stadio. Tutto pronto, tra poco si comincia.