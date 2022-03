Torna il Luna Park a Campo Marzo, sarà attivo fino al 25 aprile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con il termine dello stato di emergenza, che ha segnato due anni molto difficili, si cerca di riprendere quella quotidianità che manca da troppo tempo. Nelle restrizioni, che vanno a decadere dopo il 31 marzo prossimo, rientrano anche gli eventi all’aperto che tornano in piena regola. Tra questi figura anche il Luna Park di Campo Marzo a Vicenza, per anni sinonimo di allegria e festa per la cittadinanza. E’ stato ufficializzato proprio oggi, 28 marzo, il calendario che prevede il taglio del nastro dell’evento che coprirà le festività pasquali. Lo stop delle edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia è un lontano ricordo e dal 1° aprile le attrazioni torneranno a ridosso del centro per quasi tutto il mese.

L’inaugurazione è fissata per le ore 16 alla presenza dell’assessore Silvio Giovine. Già in queste ore sono in arrivo le attrazioni che rimarranno attive fino a lunedì 25 aprile. Sarà possibile accedervi tutti i giorni, durante la settimana dalle 15.30 alle 22, il sabato e i giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.30. In totale le giostre saranno 31 a cui si aggiungono 2 banchi alimentari. Sono, dunque, raddoppiate rispetto a Pasqua 2019 avvicinando il numero del Luna Park di settembre che ne presenta di norma una quarantina.

“L’ultima edizione del Luna Park a settembre, per la festa patronale, ha sancito l’aumento della presenza del pubblico che con entusiasmo ha ripopolato Campo Marzo dove sono aumentate anche le attrazioni presenti, segno di un desiderio di ritorno ad una situazione di normalità– spiega l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Inoltre le iniziative promosse dall’amministrazione in questa zona stanno portando i risultati desiderati tanto che i vicentini stanno ritornando a ripopolare Campo Marzo. Un ringraziamento va ai gestori delle attrazioni che ci stanno accompagnando verso la rivitalizzazione di questa zona. Una trentina di attrazioni sarà presente per l’apertura, l’1 aprile, mentre già in queste ore stanno arrivando i primi mezzi per dare il via all’allestimento. La tradizione del Luna Park a Campo Marzo continua quindi non solo come d’abitudine in settembre, ma anche a Pasqua”.

In occasione dell’inaugurazione, venerdì 1 aprile all’apertura delle attrazioni dalle 16 sarà applicato lo sconto di 1 euro per tutta la giornata. Martedì 5 aprile sarà dedicato alle persone con disabilità, che potranno salire gratuitamente su tutte le attrazioni. Martedì 12 aprile sarà una giornata dedicata per la pace in Ucraina: tutte le persone rifugiate, provenienti dall’Ucraina, potranno passare gratuitamente un pomeriggio in allegria fra le attrazioni del Luna Park, in collaborazione con i volontari della parrocchia di San Giuseppe.

Inoltre tutti i venerdì è previsto lo sconto di 1 euro su tutte le attrazioni.