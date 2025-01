Accusa un malore mentre gioca a padel con amici. Morto un 55enne per probabile infarto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è accasciato al suolo, all’interno del campo di padel, dopo aver detto ai compagni di gioco di non sentirsi bene. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, con il supporto di un defibrillatore. Ma non è bastato, nonostante in una prima fase la vittima del probabile infarto si fosse parzialmente ripresa.

Sono stati attimi drammatici quelli vissuti nelle scorse ore da un gruppetto di appassionati e dai gestori del centro sportivo “Spark” di via Marconi a Torri di Quartesolo, uno dei più frequentati in provincia di Vicenza per la pratica dello sport che spopola soprattutto tra gli adulti.

Nonostante l’arrivo successivo dei soccorsi qualificati del Suem 118, per Remigio Rizzo, 55 anni compiuti, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore non ha retto e ne è seguito il decesso nonostante le prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare portate dalla squadra di emergenza sanitaria giunta dall’ospedale San Bortolo. A darne notizia un articolo di cronaca riportato oggi sulla testata Il Giornale di Vicenza.

