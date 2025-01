Fissati i funerali dell’insegnante del Chilesotti trovato morto a 24 ore dalla scomparsa

L’addio a Stefano Pettenon, docente di scuola superiore, si terrà sabato mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale del paese dove ha vissuto, Calvene. Una data resa pubblica ieri con l’epigrafe che agevola e permetterà di essere presenti ex studenti e colleghi di cattedra – l’ultima esperienza all’Itts Chilesotto di Thiene – che vorranno rendergli omaggio.

Portando un silenzioso conforto ai familiari del 48enne vicentino trovato senza vita nella tarda mattina di ieri poco lontano da dove, si presume già lunedì mattina, aveva lasciato la sua auto in sosta. Dopo 24 ore di ricerche, il corpo è stato rinvenuto in un edificio sfitto, di proprietà di parenti. Vigili del fuoco, volontari di Protezione civile e forze dell’ordine, tutti coloro che si erano prodigati per ritrovarlo, hanno dovuto arrendersi ad una triste realtà.

Intanto ieri proprio la comunità scolastica dell’Istituto superiore thienese si è unita dopo aver appreso della tragica notizia, anche per preparare un degno saluto al professore, assente da qualche mese per problemi di salute che stava affrontando, fino all’amaro epilogo recente. Sul portale web è apparso un messaggio dedicato al docente: “tutta la comunità del Chilesotti di Thiene saluta con stima e affetto il caro Prof. Stefano Pettenon”. Anche qui, come in famiglia, tutti erano rimasti in attesa di notizie dai vigili del fuoco martedì mattina, prima di chiudersi nel riserbo chiesto e soprattutto dovuto.

E sarà proprio una chiesa che per anni è stata una sorta di seconda casa per “Pette” – il suo soprannome in paese – ad accogliere il feretro sabato mattina in occasione dell’ultimo saluto terreno. Stefano, infatti, sin da giovane, è stato un valido aiuto per le attività sociali organizzate nel cuore del paese, in particolar modo rivolte ai più piccoli. Si era messo a disposizione a lungo come animatore dell’Azione Cattolica Ragazzi, abile con la chitarra, e anche nel catechismo. La veglia di preghiera comunitaria si terrà invece venerdì alle 19, sempre in chiesa parrocchiale.