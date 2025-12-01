Quando in azienda si riducono le disuguaglianze: la Emmepi premiata da Unioncamere

C’è anche un’azienda vicentina – la Emmepi srl di Torri di Quartesolo – fra le cinque a cui venerdì scorso, 28 novembre, Unioncamere Veneto ha assegnato il prestigioso Premio Sviluppo Economico 2025, che celebra i valori dell’innovazione come strumento per la competitività e della responsabilità sociale d’impresa nella gestione quotidiana dell’azienda.

Il premio è stato istituito nel 1969 e anche quest’anno ha voluto riconoscere l’impegno di cinque imprese venete – una per ogni ambito camerale – che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio regionale. L’occasione è stata la IV Convention di Unioncamere del Veneto ospitata a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, nel corso del quale sono stati celebrati anche i 60 anni dalla costituzione dell’associazione che rappresenta le cinque Camere di Commercio del Veneto e oltre 418 mila imprese.

La Emmepi si è distinta in particolare rispetto all’Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Licenziataria McDonald’s, è nata nel 2000 con l’apertura di due ristoranti, uno nel centro storico di Vicenza e uno presso il centro commerciale Le Piramidi” e in oltre vent’anni di attività ha saputo affermarsi e crescere nel territorio, fino ad arrivare a contare oggi sette ristoranti tra Vicenza e provincia. “Convinta che le persone siano il vero valore aggiunto dell’azienda – spiega la motivazione del premio – l’impresa investe fortemente in politiche sociali e inclusive rivolte ai propri collaboratori e alla comunità. Promuove la crescita professionale dei dipendenti stranieri, offrendo concrete opportunità di carriera, si impegna attivamente per l’uguaglianza di genere, favorendo la carriera delle donne anche in presenza di figli, e, insieme al Servizio Inserimento Lavorativo di Vicenza, offre tirocini a ragazzi con disabilità, che spesso si trasformano in assunzioni effettive”.

“Insieme a Villaggio Sos di Vicenza, inoltre, – recita ancora la motivazione – contribuisce al reinserimento lavorativo di donne in situazioni di disagio domiciliare e con la Caritas Diocesana di Vicenza promuove la donazione di pasti solidali destinati alle persone più fragili. Conta oggi ben 277 addetti e nel 2024 ha generato circa 23 milioni di euro di fatturato. A ritirare il premio è stato il suo presidente, Mario Alberto Ruozi, che lo ha ricevuto dalle mani del Presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.